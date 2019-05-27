Россия запустила ракету Союз со спутником Глонасс-М

В Россиии с космодрома Плесецк состоялся успешный запуск ракеты-носителя Союз-2.1б с навигационным спутником Глонасс-М. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Минобороны РФ в понедельник, 27 мая.

"В 09:23 мск с пусковой установки №4 площадки №43 Государственного испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса Союз-2.1б с навигационным космическим аппаратом Глонасс-М", – говорится в сообщении.

Утверждается, что все предстартовые операции и старт ракеты-носителя прошли в штатном режиме. Наземные средства ВКС РФ уже взяли ракету на сопровождение.

Это первый пуск ракеты-носителя Союз-2 с космодрома Плесецк в 2019 году.

Сейчас в орбитальную группировку Голонасс входят 26 спутников, 24 из них используются по целевому назначению, один находится на этапе летных испытаний, еще один – в орбитальном резерве. В настоящее время около 15 спутников работают за пределами срока службы.

Напомним, 4 апреля Россия запустила ракету Союз с грузом для МКС. Тогда корабль Прогресс МС-11 второй раз в истории полетел по сверхкороткой двухвитковой схеме и пристыковался к станции через 3 часа 24 минуты после старта.

Также 14 марта Россия успешно запустила ракету Союз-ФГ с новым экипажем для МКС.

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Источник: korrespondent.net