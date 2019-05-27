Кремль о трибунале по морякам: Позиция не изменится

Россия не изменит позицию по вопросу освобождения украинских моряков, задержанных в районе Керченского пролива, в связи с постановлением Международного трибунала ООН по морскому праву. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишут Ведомости.

"Позиция не может измениться. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе, и состояться суд", - сказал Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, не изменилась ли позиция Кремля в связи с постановлением Международного трибунала.

Как сообщалось, 25 мая Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, захваченные у Керченского пролива в ноябре прошлого года.

Украина ожидает скорое выполнение Россией решения трибунала. Согласно решению, Россия должна отчитаться о выполнении решения освободить украинских моряков и кораблей до 25 июня.

В Москве же заявили, что предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву процедуры разрешения споров неприменимы к инциденту в Керченском проливе.

Президент Владимир Зеленский заявил, что исполнение Россией решение трибунала может стать первым сигналом к окончанию конфликта с Украиной.

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Источник: korrespondent.net