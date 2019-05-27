Всемирный банк даст Украине $200 млн в кредит

В ближайшие пять лет Украина может увеличить производительность сельхозотрасли на 30%, в результате чего ВВП вырастет на 4,4%, сообщает сайт Всемирного банка. Для этого банк предоставит Украине $200 млн в кредит.

Средства пойдут на программу, которая позволит привлечь больше частных инвестиций в украинское сельское хозяйство и расширит возможности малых и средних предприятий отрасти.

По словам директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен, рост экономики Украины можно ускорить, если увеличить эффективность и укрепить прозрачность сельскохозяйственной отрасли.

"Повышение производительности сельского хозяйства на 30% могло бы в течение следующих пяти лет увеличить ВВП на дополнительные 4,4%", - считает Кахконен.

В банке отмечают, что основная движущая сила экономики Украины сельскохозяйственная продукция, на которую приходится почти 42% (18 млрд долл.) общей стоимости экспорта. При этом подчеркивается, что сектор не использует свои возможности на всю мощность, а его потенциал может ускорить экономический рост Украины.

Ранее Украина уже брала кредит на экономический рост. Тогда Deutsche Bank дал под гарантии Всемирного банка кредит для Украины в размере 529 млн евро.

Сообщалось также, что Всемирный банк опубликовал отчет по Украине, в котором ухудшил прогноз по ВВП страны.

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Источник: korrespondent.net