В Хмельницкой области произошел пожар в электричке

В Хмельницкой области произошел пожар в электропоезде Волочиск-Хмельницкий. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС в понедельник, 27 мая.

Отмечается, что сегодня ночью в 03:25 спасатели получили сообщение о том, что на железнодорожной станции Волочиск возник пожар в электропоезде.

"Электропоезд осуществлял отстой, поэтому на момент пожара в вагонах пассажиров не было", – отметили в ГСЧС.

По прибытию спасателей на место пожара было установлено, что горит моторвагонный подвижной состав. Пожар площадью 40 кв. м был ликвидирован в 04:30 утра. Удалось не допустить распространения огня на соседние вагоны.

Никто не пострадал. Причина возгорания в поезде устанавливается.

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Ранее в Хмельницкой области загорелся локомотив поезда сообщением Черновцы – Киев. Машинист успел отцепить 16 вагонов с людьми. Никто не пострадал.

Также сообщалось, что в Одесской области столкнулись грузовик DAF и локомотив поезда. У фуры отказали тормоза.

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Источник: korrespondent.net