Супрун опубликовала "памятку туриста"

Глава Минздрава Ульяна Супрун подготовила для отправляющихся в отпуск за границу украинцев медицинскую памятку, которую она опубликовала 26 мая в Facebook. В ней она выделила основные моменты, которые помогут насладиться отдыхом и безопасно провести отпуск.

Так, планируя отпуск, необходимо подготовиться к инфекционным рискам, характерным для региона поездки. Для этого нужно узнать у врача о том, какие прививки надо сделать. Также важно позаботиться о медицинской страховке. По словам Супрун, поможет в критической ситуации.

В поездку также не стоит брать все возможные медикаменты. Супрун рекомендует взять на отдых обезболивающее, антисептик и средства для защиты от солнца, если отпуск планируется в жарких странах.

Глава МОЗ советует пить воду в бутылках или кипятить, если нет такой возможности. Также стоит быть внимательным в бассейне и не глотать оттуда воду.Она подчеркивает, что согласно опросу Американского совета по вопросам качества воды и здоровья, перед посещением бассейна более половины людей не принимают душ.

Также рекомендуется читать предупредительные таблички, соблюдать законы посещаемой страны, держаться подальше от диких животных, запастись средствами для защиты от насекомых, клещей, змей и взять с собой одежду, максимально закрывающую тело.

Девушкам стоит воздержаться от маникюра, чтобы не подвергать себя опасности. А чтобы быстрее адаптироваться к новому часовому поясу, Супрун рекомендует заранее подготовиться и подстроить организм под новый режим.

Супрун также советует дезинфицировать ручки дверей, выключатели, а также мобильный телефон, поместить пульт от телевизора в полиэтиленовый пакет и регулярно мыть руки.

Овощи и фрукты глава МОЗ советует чистить, особенно если есть сомнение по поводу качества воды, а вот от уличной еды Супрун предлагает отказаться, поскольку некоторыми блюдами можно отравиться из-за неправильной обработки.

Ранее Супрун рассказала, в чем польза и вред кислородных коктейлей.

Она также сообщила, чем можно заменить лук, если продукт вызывает аллергию и раздражает кишечник.

Кроме того, глава МОЗ поделилась ценными советами, которые помогут предотвратить инсульт.

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Источник: korrespondent.net