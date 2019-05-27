Паводок нанес Закарпатью ущерб на 150 млн грн

Власти Закарпатья предварительно оценивают ущерб от паводка в 150 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА в понедельник, 27 мая.

"По ориентировочным данным, ущерб от стихии водному хозяйству области составили около 100 млн грн, а частному сельскому хозяйству - около 50 млн грн. Такую цифру назвали на внеочередном заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

По словам и.о. председателя Закарпатской ОГА Ярослава Галаса, стихийное бедствие затронуло 94 населенных пункта в десяти районах Закарпатья.

"Паводковая волна окончательно еще не оставила область, более того, на этой неделе - во вторник и среду - прогнозируются ливни, которые могут вызвать новые подтопления локального характера. Однако уровень воды в реках, протекающих в зонах риска ... начал снижаться", - отметил он.

По словам чиновника, о точной сумме нанесенного ущерба можно будет говорить после документирования всех поврежденных объектов.

Комиссия единогласно приняла решение предварительно классифицировать паводок как чрезвычайную ситуацию природного характера регионального уровня. Это решение дает основания для обращения в Кабмин с просьбой выделить средства для ликвидации последствий стихии из резервного фонда Государственного бюджета.

Напомним, в течение 20-23 мая из-за сильных осадков было подтоплено почти две тысячи частных домов в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

По последним данным ГСЧС, уровень воды на реках Закарпатской и Ивано-Франковской областей постепенно спадает, в настоящее время подтоплений жилых домов нет.

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Источник: korrespondent.net