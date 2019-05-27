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27. 05. 2019

СМИ узнали, куда может переехать АП Зеленского

Команда президента Владимира Зеленского рассматривает возможность переезда его администрации в конгрессно-выставочный центр Парковый, более известный как "вертолетная площадка Януковича". Об этом пишет LIGA.net в понедельник, 27 мая, со ссылкой на несколько источников.

По данным издания, на данный момент ведутся переговоры о возможном переезде АП в Парковый. Источник в центре также подтвердил, что команда Зеленского общается с их юристами по этому поводу.

"С юристами какое-то общение есть. Но оно идет по поводу аренды площадей", - отметил источник.

По его словам, на данный момент никаких договоренностей нет. Права на КВЦ Парковый сейчас принадлежат матери нардепа от БПП Максима Ефимова.

Официально пресс-служба Зеленского сообщила LIGA.net, что новая Администрация всерьез намерена переехать, а произойти это может уже до конца года.

Напомним, на Зеленского подали в суд из-за назначения главой АП Андрея Богдана. Минюст настаивает, что чиновник подпадает под закон о люстрации.

Стоит отметить, что вступив в должность президента, Зеленский открыл доступ к Администрации на улице Банковая в Киеве.

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Источник: korrespondent.net

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