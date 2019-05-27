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27. 05. 2019

Коломойский рассказал о ссоре с Порошенко

Перед президентскими выборами бизнесмен Игорь Коломойский и бывший президент Украины Петр Порошенко поссорились из-за телеканала 1+1. О конфликте бизнесмен рассказал в интервью Украинской правде 27 мая.

"Мы, кстати, из-за телевизора с ним и поругались. Если вы хотите знать, что являлось конфликтом, это был 1+1. С первого же дня. Это не было какое-то одно событие. Это было каждый день. Вот я по долгу службы, когда меня приглашали в администрацию, приходил. Один из вопросов был: 1+1 что-то не то показал", - рассказал Коломойский.

Он добавил, что экс-президент лично требовал от него повлиять на руководителей 1+1, однако бизнесмен подчеркнул, что не вмешивается в редакционную политику телеканала и не указывает, какие сюжеты выпускать в эфир.

Ранее Коломойский назвал Тимошенко другом и выразил готовность помочь ей на парламентских выборах, которые пройдут 21 июля.

Он также выступил за объявление дефолта в Украине, а ЕС и США, по его мнению, должны списать долги Украины за борьбу с РФ.

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Источник: korrespondent.net

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