Лента RSS
Подписаться на ленту
27 мая 2019, понедельник, 12:58
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,33
27. 05. 2019

Избрано руководство партии Слуга народа

Партию Слуга народа возглавил советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков. Об этом сказала на пресс-конференции в Киеве пресс-секретарь партии Татьяна Цыба, сообщает Украинская правда в понедельник, 27 мая.

"Председатель партии Слуга народ" – Дмитрий Разумков, руководитель избирательного штаба партии Александр Корниенко, руководитель диджитал направления – Михаил Федоров", – рассказала Цыба.

Сам Разумков рассказал, что недавно партия Слуга народа провела свой съезд, где переизбрали председателя.

По его словам, Иван Баканов из-за перехода на работу в СБУ больше не может быть председателем, и новым главой выбрали Разумкова.

В свою очередь, Корниенко сообщил, что следующий съезд партии состоится 8 июня.

"На этом съезде мы покажем всех кандидатов по мажоритарным округам, список партии и программу партии", – сказал он.

Ранее представитель президента в Раде Руслан Стефанчук заявил, что Зеленский не будет подавать законопроекты в парламент нынешнего созыва.

Напомним, досрочные парламентские выборы назначены на 21 июля. Избирательный процесс стартовал с 24 мая.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Мы с женой решили быть чайлдфри. Наши дети довольно тяжело восприняли эту новость.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Где вы проведете это лето?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.