Избрано руководство партии Слуга народа

Партию Слуга народа возглавил советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков. Об этом сказала на пресс-конференции в Киеве пресс-секретарь партии Татьяна Цыба, сообщает Украинская правда в понедельник, 27 мая.

"Председатель партии Слуга народ" – Дмитрий Разумков, руководитель избирательного штаба партии Александр Корниенко, руководитель диджитал направления – Михаил Федоров", – рассказала Цыба.

Сам Разумков рассказал, что недавно партия Слуга народа провела свой съезд, где переизбрали председателя.

По его словам, Иван Баканов из-за перехода на работу в СБУ больше не может быть председателем, и новым главой выбрали Разумкова.

В свою очередь, Корниенко сообщил, что следующий съезд партии состоится 8 июня.

"На этом съезде мы покажем всех кандидатов по мажоритарным округам, список партии и программу партии", – сказал он.

Ранее представитель президента в Раде Руслан Стефанчук заявил, что Зеленский не будет подавать законопроекты в парламент нынешнего созыва.

Напомним, досрочные парламентские выборы назначены на 21 июля. Избирательный процесс стартовал с 24 мая.

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Источник: korrespondent.net