У Зеленского против идеи Коломойского о дефолте

Идея бизнесмена Игоря Коломойского об объявлении Украиной дефолта вряд ли будет реализована. Об этом заявил глава партии Слуга народа, советник президента Дмитрий Разумков, пишет Интерфакс-Украина в понедельник, 27 мая.

"Это маловероятный путь, и вряд ли Украина сможет по нему пойти", - сказал он.

Разумков отметил, что существующие вопросы по этой теме могут в определенной степени проясниться после встречи президента Владимира Зеленского с миссией МВФ во вторник, 28 мая.

Лидер Слуги народа также указал, что в Украине – плюрализм мнений, поэтому любые журналисты и бизнесмены могут высказывать разные точки зрения по тем или иным вопросам.

Ранее было опубликовано интервью Коломойского британскому изданию Financial Times. В нем бизнесмен заявил, что Украина должна поступить с кредиторами, как Греция и объявить дефолт.

Он также считает, что США и Евросоюз должны полностью списать долги Украины "в качестве компенсации за борьбу с Россией".

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Источник: korrespondent.net