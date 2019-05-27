В Черновицкой области в ДТП погибли братья-близнецы

Жуткое ДТП произошло в городе Сторожинец на Буковина. 22-летний водитель не учел обстановку на дороге, потерял управление и врезался в бетонный мост, когда пытался обогнать другой автомобиль. Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе Нацполиции Черновицкой области.

Из-за столкновения водитель авто скончался на месте, а его брат 2003 года рождения умер, когда медики оказывали ему помощь.

В полиции отметили, что еще четверых пассажиров авто доставили в городскую больницу с травмами различной степени тяжести.

"Водитель получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия. Четырех пассажиров в возрасте от 16 до 20 лет, с травмами различной тяжести доставлены в Сторожинецкую центральную районную больницу. Один и из них брат водителя, 2003 года рождения, скончался от полученных травм во время оказания медицинской помощи", - сообщили в Нацполиции области.

Тела умерших направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

По данному факту начато уголовное производство по части 3 статьи 286 УК Украины.

Ранее ДТП в Черкасской области унесло жизни двух человек. Сообщалось также, что в Украине на 4,2% выросло количество аварий, а украинцы стали чаще погибать в ДТП.

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Источник: korrespondent.net