Бунт в тюрьме в Одессе: пожар и массовый побег

В Одессе вспыхнули беспорядки в Южной исправительной колонии общего режима №51, сообщает Думская.net.
По информации СМИ, здание пенитенциарного учреждения горит, сообщается о погибших.
По непроверенным данным, заключенные подняли бунт "из-за плохих условий содержания". Больше ста человек забаррикадировались внутри. Полиция задержала пришедших к колонии поддержать осужденных.
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Сейчас к учреждению стянуты дополнительные силы полиции и Нацгвардии. Очевидцы говорят о массовом побеге - не менее 15 заключенных скрылись в частном секторе.
Напомним, в городе Вахдат на западе Таджикистана во время бунта в колонии были убиты трое охранников и 29 заключенных. Около 30 осужденных "игиловцев" пытались совершить побег из колонии. Вооруженные ножами и острыми предметами они убили троих сотрудников колонии.
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Источник: korrespondent.net
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