Зеленский в инаугурационной речи цитировал Медведчука – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурационного выступления в Верховной Раде дословно процитировал главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом сообщает шведский новостной портал Nyheter.life.

"Упоминая Донбасс в своей инаугурационной речи, Зеленский сделал упор на то, что основная проблема киевской власти – не только и не столько потеря контроля над этими территориями, сколько утрата доверия людей, живущих там. "Мы потеряли не только территории, мы потеряли самое главное – людей. И сегодня мы просто должны (я уверен, они нас слышат) возвращать их сознание... мы потеряли это сознание. За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами", – заявил он. Тем самым украинский президент фактически процитировал основной месседж, который уже давно озвучивает Виктор Медведчук: для успешной реинтеграции Донбасса нужно возвращать не территории, а людей", – говорится в публикации.

В свою очередь Медведчук четрыре месяца назад на чрезвычайном съезде партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявил: "Мы будем возвращать людей через их сознание, через жизненную необходимость не только для них, но и для нас…".

"Идеи Виктора Медведчука активно использует и команда Зеленского. Накануне инаугурации идеолог команды Зеленского Руслан Стефанчук в эфире телеканала 112 Украина заявил, что новый президент и его команда берут курс на реализацию в Украине системы народовластия, обязательными элементами которой должны стать референдумы, реагирование на народные инициативы и "народное вето" на решения власти, не соответствующие интересам граждан", – говорится в спубликации.

"Эксперты считают, что откровенный плагиат нового президента связан с отсутствием собственных политических наработок и стремлением ослабить своего главного конкурента на грядущих парламентских выборах, используя его лозунги и пытаясь забрать часть его электората", – пишет издание.

Напомним, досрочные парламентские выборы в Украине назначены на 21 июля. Избирательный процесс стартовал с 24 мая.

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Источник: korrespondent.net