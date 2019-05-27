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27. 05. 2019

В Тернопольской области перевернулась цистерна с газом

В Тернопольской области попал в аварию грузовик DAF, перевозивший цистерну со сжиженным газом. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС в понедельник, 27 мая.

"В 4.50 утра на пункт связи 8-й государственной пожарно-спасательной части поступила информация от полиции о том, что на автодороге Т-20-02 Тернополь – Скалат – Жванец возле с. Лановцы Борщевского района водитель полуприцепа DAF, перевозивший цистерну со сжиженным газом (пропан-бутан), не справился с управлением, съехал с проезжей части дороги и допустил опрокидывание автомобиля", – говорится в сообщении.

Полицейские перекрыли проезжую часть дороги и организовали объезд места ДТП на безопасном расстоянии.

Явные признаки утечки газа из цистерны отсутствуют. Водителя грузовика с травмами госпитализировали в Борщевскую центральную районную больницу.

Cмотрите фотогалерею: В Тернопольской области перевернулась цистерна с газом

Напомним, в Немировском районе в селе Райгород попал в аварию бензовоз. Тогда возникла утечка дизтоплива.

Также сообщалось, что в Запорожской области пенсионерка чуть не погибла в цистерне с семечками.

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Источник: korrespondent.net

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