МАУ "забыла" в Киеве десятки пассажиров, летевших в Одессу

В аэропорту Борисполь самолет забыл 30 пассажиров и улетел в Одессу. Об этом сообщила одна из пострадавших пассажиров Александра Коровник на свой странице в Facebook.

"Летела сегодня из Лондона в Одессу с пересадкой в Киеве, но не вышло. Рейс номер PS055, должен был вылететь в 19:35. На посадку в Киеве пришла вовремя! Была огромная очередь, прохожу регистрацию, захожу в автобус и дальше история на миллион, автобус катает нас по полю и возвращает обратно к терминалу. Водитель говорит: "Все выходим обратно, самолёт без вас улетел". Первая реакция полного автобуса людей: как так могло произойти? Вернулись на стойку регистрации и никто ничего не знает, люди паникуют, у кого-то друзья, родственники уже улетели в Одессу. А нам говорят звоните в представительство МАУ" - написала девушка.

Информацию о том, что около 30 пассажиров не вылетели в Одессу, подтвердили в авиакомпании, объяснив ситуацию ошибкой сотрудников обслуживающей компании Аэрохендлинг.

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"Данная ситуация произошла по ошибке сотрудников обслуживающей компании Aerohandling. На данный момент всем оставшимся пассажирам рейса PS055 будет предоставлено питание и автобус до Одессы", - сообщили в МАУ.

В свою очередь Олег Голохвастов, генеральный директор Aerohandling, которая обслуживала рейс PS55 в терминале Борисполя принес извинения за сложившуюся ситуацию и сообщил, что причиной сбоя в передаче информации стало состояние здоровья одного из сотрудников компании, которой внезапно ухудшилось.

"Предварительный диагноз - микроинсульт. Мы прикладываем все усилия, чтобы максимально быстро исправить последствия этого случая и отправить пассажиров в Одессу", - сообщил Голохвастов.

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По предварительной информации, пассажиров рейса во время посадки на борт "забыли", не довезя из терминала к самолету, который улетел без них. Из-за произошедшего сбоя перевозчик получил информацию, что все пассажиры находились в самолете.

Позже стало известно, что части пассажиров поменяли билеты на другой рейс авиакомпании Киев-Одесса и заселили в гостиницу в Борисполе, остальным был организован автобусный трансфер до пункта назначения.

Ранее сообщалось, что аэропорт Борисполь приостановил работу из-за грозы. Приостановлены все вылеты авиакомпании МАУ, так же должны поступить и другие перевозчики.

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Источник: korrespondent.net