Погода на неделю: жара до +30 и дожди

В течение недели 27-31 мая, почти по всей территории Украины временами дожди, а температура подымется до +30. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник, 27 мая, в северных, части западных и центральных областей ожидаются дожди. На западе синоптики прогнозируют до +27 днем и до +13 ночью. В южных и центральных областях ожидается +25-27 днем и +10-13 ночью. В южном регионе днем +24-28, а ночью +11-15. На востоке страны +23-25 днем и +12-15 ночью. В Киеве будет дождливо, температура +24-26 днем и +12-14 ночью.

Укргидромедцентр

Во вторник, 28 мая, в западных областях грозовые дожди, на остальной территории – сухо и жарко. На юге и в центре местами до +29, на севере и востоке +28. Холодное всего на западе – температура не будет превышать +26. В Киеве без осадков, ночью 14-16, а днем ​​26-28 градусов выше нуля.

Укргидрометцентр

В среду, 29 мая, длительные дожди принесут похолодание на запад страны – местами +22. На востоке температура будет достигать +30, в южных и центральных регионах +29, на севере +28. В столице погода не изменится – сухо и до +28 днем.

Укргидрометцентр

В четверг, 30 мая, синоптики прогнозируют на западе умеренные осадки, а на севере и в центре – грозовые дожди. На востоке удержится 30-градусная жара, зато в западных областях усилится похолодание. Местами дневная температура не будет превышать +18. На юге +29, на градус ниже в центре и +27 на севере. В Киеве дождь и гроза, ночью 15-17, днем ​​25-27 тепла.

Укргидрометцентр

В пятницу, 31 мая, на западе прекратятся дожди, зона дождей переместится на север, центр и частично юг страны. В западных областях до +20, в северных областях +23, в центре +26, на юге +29, на востоке стабильные +30. В столице грозовые дожди, ночью 15-17, днем ​​21-23 выше нуля.

Укргидрометцентр

Напомним, в течение 20-23 мая из-за сильных осадков было подтоплено почти две тысячи частных домов в Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Только на Закарпатье для ликвидации последствий паводка нужно около 100 млн гривен.

Накануне в ГСЧС заявили, что ситуация с паводком стабилизируется и уровень воды спадает.

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Источник: korrespondent.net