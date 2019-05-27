Лента RSS
Подписаться на ленту
27 мая 2019, понедельник, 14:39
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,33
27. 05. 2019

Климкин оценил результаты выборов в Европарламент

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что в Европарламенте есть друзья, которые поддержат Украину. Об этом глава министерства написал 27 мая в Twitter, комментируя результаты выборов. прошедших в Европе.

Он добавил, что собирается по телефону поздравить "многих друзей" и обрисовать им задачи по поддержке Украины.

"Беру телефон и начинаю поздравлять многих друзей, которым вчера дали кредит доверия избирателей. Попутно и нарежу им задачи по поддержке Украины. В новом составе Европарламента наши друзья безусловно преобладают", - написал министр.

Климкин подчеркнул, что дружба и европейские ценности являются залогом успешной Украины.

Напомним, 23 мая жители 28 стран Евросоюза избирали депутатов в Европарламент. В выборах также приняла участие Великобритания, которая до сих пор не проголосовала за выход из ЕС.

26 мая прошел заключительный этап выборов в Европарламент, которые стали крупнейшими по количеству избирателей после Индии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Мы с женой решили быть чайлдфри. Наши дети довольно тяжело восприняли эту новость.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Где вы проведете это лето?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.