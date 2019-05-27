Климкин оценил результаты выборов в Европарламент

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что в Европарламенте есть друзья, которые поддержат Украину. Об этом глава министерства написал 27 мая в Twitter, комментируя результаты выборов. прошедших в Европе.

Он добавил, что собирается по телефону поздравить "многих друзей" и обрисовать им задачи по поддержке Украины.

"Беру телефон и начинаю поздравлять многих друзей, которым вчера дали кредит доверия избирателей. Попутно и нарежу им задачи по поддержке Украины. В новом составе Европарламента наши друзья безусловно преобладают", - написал министр.

Климкин подчеркнул, что дружба и европейские ценности являются залогом успешной Украины.

Напомним, 23 мая жители 28 стран Евросоюза избирали депутатов в Европарламент. В выборах также приняла участие Великобритания, которая до сих пор не проголосовала за выход из ЕС.

26 мая прошел заключительный этап выборов в Европарламент, которые стали крупнейшими по количеству избирателей после Индии.

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Источник: korrespondent.net