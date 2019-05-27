На Зеленского подали в суд из-за отмены указов Порошенко

Уволенный президентом Владимиром Зеленским с должности члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Горковенко подал в Верховный суд на главу государства с требованием признать противоправным решение об увольнении. Об этом он сообщил в Facebook.

"Как и обещал, сегодня подал в суд на президента Украины. Требую признать действия Владимира Зеленского противоправными", - написал он.

По его словам, исковое заявление расписано на девяти страницах.

"Во-первых, указы отменять нельзя, даже если кому-то очень хочется или колется", - уверен Горковенко.

"Во-вторых, это сегодня господин президент издал "Указ об отмене Указа", а завтра даст указание расстрелять прямо на Крещатике тех, кто ему не нравится. Такое в нашей истории мы уже проходили. Поэтому, читайте!", - отметил он

Он поблагодарил всех, кто помог ему сформулировать исковые требования.

Ранее сообщалось, что Зеленский отменил два указа Порошенко. Президент отменил указы своего предшественника об увольнении Артеменко с должности члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания и о назначении на должность Горковенко.

На Зеленского подали в суд из-за главы АП

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Источник: korrespondent.net