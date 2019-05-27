Раде передали условия Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не будет подписывать законы, принятые Верховной радой с нарушениями. Об этом заявил представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук во время заседания согласительного совета парламента, передает РБК-Украина.

По словам Стефанчука, "кнопкодавства" в Раде больше не будет.

"Президент не подпишет ни одного закона, во время которого будет нарушена процедура его принятия. Десять раз ставить на одно и то же голосование, "кнопкодавство" - такого больше не будет", - заявил Стефанчук.

Кроме того, у президента назвали условия поддержки законопроектов главой государства.

"Президент настроен на конструктивное сотрудничество с парламентом. Единственное, он очень просил: эра кулуарных договоренностей завершена. Он готов поддержать любую инициативу парламента в таких условиях. Первое, она отвечает интересам народа Украины и правам каждого человека. Во-вторых, она не противоречит конституции Украины и соответствует принципам верховенства права и соответствует качеству нормативно-правового регулирования. Ведь мы видим, что независимо от того, что пишет управление о некачественности законопроекта, Верховная рада все равно протягивает его", - отметил Стефанчук.

Спикер парламента Андрей Парубий на это сыронизировал, что "мы ежедневно чувствуем настрой президента на конструктивную работу".

"И тогда, когда он назвал почему-то Раду российским словом ВРУ, и тогда, когда он процитировал мои слова, которые не являются правдой. И даже сейчас, во время нашего согласительного совета, в очередной раз обратился к Раде с очень унизительным и оскорбительным обращением. Я считаю это неправильным", - пояснил он.

После этого спикер призвал к взаимоуважению между органами власти, добавив, что когда Стефанчук поработает в Раде некоторое время, он сам "поймет, что такое торжество процедур".

Напомним, в ЦИК объявили о начале избирательного процесса с 24 мая. При этом в комиссии посетовали, что действующие нормы законодательства не позволяют осуществить все закупки, особенно в двухмесячный период кампании. В связи с этим они обратились с просьбой безотлагательно принять изменений в закон О публичных закупках.

Как известно, досрочные парламентские выборы пройдут 21 июля.

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Источник: korrespondent.net