Украина попросит МВФ о новой программе - Данилюк

После парламентских выборов Украина обратится к Международному валютному фонду с предложением начать новую программу финансирования страны. Об этом сообщил советник президента Владимира Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк в эфире радио НВ.

Он напомнил, что действующая программа МВФ является временной и предназначена для поддержки финансовой стабильности в Украине в ходе избирательного процесса.

"Скорее всего, мы после избирательного цикла, формирования нового правительства будем говорить о новой программе, которая будет отвечать приоритетам и вызовам, стоящим перед Украиной", - сказал Данилюк.

В то же время, он считает, что украинским властям нужно продолжать выполнять условия текущей программы, не прикрываясь политическими причинами.

Как сообщалось, в МВФ ранее сообщили, что готовы к сотрудничеству с Киевом после выборов.

Отметим, 28 мая Владимир Зеленский должен встретиться с миссией МВФ, которая прибыла в Украину 21 мая и пробудет до конца следующей недели.

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Источник: korrespondent.net