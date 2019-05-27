Трибунал ООН по морякам. Есть шанс на свободу?

На выходных Украина праздновала большую дипломатическую победу. Связана она с захватом Россией 25 ноября 2018 года в Керченском проливе 24-х украинских военнослужащих и трех военных кораблей.

Морской суд ООН удовлетворил требования Украины и обязал Россию немедленно отпустить украинских моряков, арест которых нарушил нормы международного права, и безотлагательно отдать Украине корабли.

В России решение международного суда не признают.

Так ждет ли украинских моряков свобода, разбирался Корреспондент.net.

Что решил суд

"Суд считает необходимым требовать от России немедленно освободить три задержанные украинские корабли Никополь, Бердянск и Яне Капу, 24 задержанных моряков, и позволить им вернуться в Украину", - заявил председатель трибунала, судья Пак Чжин Хён.

За такое решение проголосовали 19 судей, против - один, российский судья Колодкин.

В то же время, трибунал сообщил, что не будет требовать от России остановить уголовные слушания по событиям 25 ноября, которые проходят сейчас в Москве.

Официальный представитель РФ отсутствовал на слушании, российская сторона отказалась также предоставлять свои материалы для слушания, однако по конвенционному праву ООН все равно обязана выполнять решения.

При отсутствии представителя РФ суд использовал официальную позицию России относительно событий вблизи Керченского пролива.

"Нам известно, что Россия имеет другое видение событий, имевших место 25 ноября 2018", - заявил председатель трибунала.

В частности, суд заявил, что не нашел подтверждений российской версии о провокационной военной операции Украины. "Секретное вторжение украинских моряков, на котором настаивает Россия, кажется трибуналу очень маловероятным", - говорится в решении.

Также суд согласился с тем, что Украина исчерпала все возможности договориться с РФ об освобождении моряков без обращения в суд.

После оглашения такого решения украинская команда в Гамбурге не сдерживала эмоций. "Для нас это - чистая победа. Это - именно то, что мы требовали ... Решение оказалось даже более четким, чем мы надеялись", - пояснила заместитель министра иностранных дел, представитель Украины в процессе Елена Зеркаль.

Позиция России

Министерство иностранных дел России не стали комментировать требование Трибунала отпустить заключенных украинских моряков.

Вместо этого, там отмечают, что намерены "в ходе дальнейшего арбитражного разбирательства ... последовательно отстаивать нашу позицию, в том числе, отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию".

Российские чиновники заявили, что решение Международного трибунала по морскому праву с требованием к России освободить моряков Военно-морских сил Украины исполнять не нужно.

"Если судья высокой квалификации Международного трибунала запутался в бумагах и не видит ничего, кроме обвинений в адрес России, для нас его слова и приговоры ни гроша не стоят", - заявил так называемый "депутат Госдумы от Республики Крым" Руслан Бальбек.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, в свою очередь, тоже заявил, что решение Международного трибунала ООН по морскому праву "из-за инцидента в Керченском проливе" не относится к юрисдикции этого суда и не может быть признано.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция Кремля по вопросу возможности освобождения захваченных украинских моряков остается прежней, несмотря на постановление Международного трибунала ООН по морскому праву.

"Позиция не может измениться. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и состояться суд", - сказал Песков.

Что дальше?

Возможное невыполнение Российской Федерацией приказа Международного трибунала по морскому праву срочно освободить украинских моряков будет иметь очень дорогие последствия для РФ, считает президент Европейского комитета по предупреждению пыток, бесчеловечного или унижающего человеческое достоинство обращения или наказания Николай Гнатовский.

"Это будет явным международным правонарушением, создаст основание для новых санкций, обречет их на проигрыш дела в арбитраже по существу (потому что это лишь предварительный этап), плохо отразится на перспективах в других судах, подорвет их правовую, политическую и нравственную позицию во всех международных форумах. Короче говоря, это дорого будет стоить. Значительно дороже, чем просто отпустить моряков ", - пишет он.

России "давно пора" освободить украинских военнопленных моряков и захваченные украинские корабли, заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, комментируя решение Международного Трибунала ООН по делу моряков.

В свою очередь посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил, что он призвал Федеральное правительство Германии и лично главу МИД Гайко Мааса требовать от Кремля немедленного исполнения вердикта Международного морского трибунала.

"Если же Москва решит игнорировать это решение, то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - заявил Мельник.

Он добавил, что решение Международного трибунала "является дополнительным международным козырем в борьбе Украины за освобождение своих граждан".

"Украина получила убедительную дипломатическую победу и мощный дополнительный международно-правовой козырь, чтобы добиться скорейшего освобождения наших моряков", - отметил Мельник.

Вместе с тем эксперты сомневаются, что введение дополнительных санкций против России – вопрос ближайшего времени.

Источник: korrespondent.net