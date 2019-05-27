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27. 05. 2019

В РФ при запуске в ракету Союз попала молния

В стартовавшую с космодрома Плесецк в РФ ракету Союз-2.1б попала молния. Соответствующее видео опубликовал Дмитрий Рогозин у себя в Twitter.

Инцидент произошел спустя примерно 10 секунд после старта носителя, однако не помешал выполнению миссии. Молния ударила в головной обтекатель и далее в третью ступень ракеты.

Поздравляем командование Космических войск, боевой расчёт космодрома Плесецк, коллективы РКЦ "Прогресс" (Самара), НПО имени С.А.Лавочкина (Химки) и ИСС имени академика М.Ф.Решетнёва (Железногорск) с успешным запуском КА ГЛОНАСС!
Молния вам не помеха pic.twitter.com/1cmlZ4hD1g

— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 27 мая 2019 г.

"Пуск прошел в штатном режиме. Погода нам не является помехой, мы всепогодные войска. Это еще раз доказательство того, что молния не может повредить наше ракетно-космическое оружие", - заявил начальник космодрома Плесецк генерал-майор Николай Нестечук.

Напомним, в городе Сокаль Львовской области молния поразила супружескую пару. В результате инцидента мужчина скончался.

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Источник: korrespondent.net

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