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27. 05. 2019

У Зеленского обещают остановить вырубку лесов

Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявляет, что команда главы государства будет пытаться остановить вырубку лесов на Закарпатье. Как сообщает 112 Украина, об этом он сказал в понедельник, 27 мая, во время визита комиссии для установления последствий непогоды.

"Безусловно, мы знаем об этой проблеме, и команда президента Зеленского сделает все необходимое для того, чтобы эти ужасные действия с вырубки лесов на Закарпатье были остановлены. Все, что для этого будет необходимо, будет сделано", - заявил Ермак.

Он добавил, что завтра доложит о ситуации президенту.

Отмечается, что подобные инспекции будут регулярными.

Напомним, в течение 20-23 мая из-за сильных осадков было подтоплено почти две тысячи частных домов в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.
 
По последним данным ГСЧС, уровень воды на реках Закарпатской и Ивано-Франковской областей постепенно спадает, в настоящее время подтоплений жилых домов нет.
 
Отметим, по данным Гослесагентсва, в 2018 году зафиксировали 5,3 тысячи случаев незаконных рубок леса. При этом объемы незаконных рубок составили 17,7 тысяч кубических метров. Динамика незаконных рубок за последний год снизилась, ведь в 2017 году незаконно вырубили 26,1 тысяч кубометров леса и было зафиксировано 7,1 тысяч случаев незаконных рубок.
 

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Источник: korrespondent.net

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