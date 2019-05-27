У Зеленского обещают остановить вырубку лесов

Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявляет, что команда главы государства будет пытаться остановить вырубку лесов на Закарпатье. Как сообщает 112 Украина, об этом он сказал в понедельник, 27 мая, во время визита комиссии для установления последствий непогоды.
"Безусловно, мы знаем об этой проблеме, и команда президента Зеленского сделает все необходимое для того, чтобы эти ужасные действия с вырубки лесов на Закарпатье были остановлены. Все, что для этого будет необходимо, будет сделано", - заявил Ермак.
Он добавил, что завтра доложит о ситуации президенту.
Отмечается, что подобные инспекции будут регулярными.
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Источник: korrespondent.net
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