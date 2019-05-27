Колонию пытались захватить по указанию "воров в законе" - Аброськин

Указание захватить административное здание Южной исправительной колонии №51 в Одессе дали "воры в законе". Об этом 27 мая сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Именно их указания, по его словам, привели к попытке захвата и последовавшего позже пожара в колонии.

"Сегодня в Одессе по указанию "воров в законе" в исправительном учреждении осужденные осуществили попытку захвата админздания и совершили поджог", - написал Аброськин в Facebook.

Он добавил, что своими действиями заключенные пытались дестабилизировать ситуацию, однако благодаря работе сотрудников Государственной уголовно-исполнительной службы и Нацполиции им это не удалось.

Как сообщил журналистам заместитель начальника регионального главка Нацполиции Сергей Шайхет, шестеро заключенных все еще продолжают протестовать. Они забаррикадировались и требуют улучшить качество питания и обратить внимание на избиение заключенных сотрудниками колонии.

Напомним, что 27 мая в Одессе заключенные пытались захватить колонию, в результате чего произошел пожар в хозяйственных помещениях.

По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, во время подавления восстания никто из бунтарей не получил существенные травмы, пожар ликвидирован, а информация о побеге не подтвердилась. Она сообщила, что причиной бунта стали обыски у заключенных.

В сети также появилось видео захвата колонии.

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Источник: korrespondent.net