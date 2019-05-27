В Украину вернулись моряки с задержанного в Египте танкера

В Украину начали возвращаться украинские моряки с танкера Sea Shark, который в декабре прошлого года задержали в Египте за незаконное пересечение границы.

Четверо из 17 моряков утром прилетели в Одессу, еще один - в Херсон. Еще четверо украинцев возвращаются домой завтра. Капитан Виталий Нестеренко и еще восемь моряков пока находятся на военной базе в порту Айн-Сохна неподалеку от Каира. Когда их освободят, неизвестно.

По телефону капитан рассказал, что в декабре судно дрейфовало в открытом море, и в территориальные воды Египта зашло случайно. Компании-судовладельцу Египет выставил штраф, а у членов экипажа забрали документы. Ребята, которых наконец-то отпустили домой, говорят - с ними обращались хуже, чем с пленными.

"Самый тяжелый период был, когда экипаж разбили по группам и закрыли уже в помещениях. Не дали свободного перемещения по судну и уже начали применять силу", - поделился старпом Геннадий Навоенко.

Ранее в Египте военные освободили первых 10 членов экипажа танкера Sea Shark, арестованного за незаконный заход в территориальные воды страны.

Военные Египта задержали танкер с украинцами

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Источник: korrespondent.net