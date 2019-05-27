Лента RSS
Подписаться на ленту
27 мая 2019, понедельник, 15:55
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,33
27. 05. 2019

В Украину вернулись моряки с задержанного в Египте танкера

В Украину начали возвращаться украинские моряки с танкера Sea Shark, который в декабре прошлого года задержали в Египте за незаконное пересечение границы.

Четверо из 17 моряков утром прилетели в Одессу, еще один - в Херсон. Еще четверо украинцев возвращаются домой завтра. Капитан Виталий Нестеренко и еще восемь моряков пока находятся на военной базе в порту Айн-Сохна неподалеку от Каира. Когда их освободят, неизвестно.

По телефону капитан рассказал, что в декабре судно дрейфовало в открытом море, и в территориальные воды Египта зашло случайно. Компании-судовладельцу Египет выставил штраф, а у членов экипажа забрали документы. Ребята, которых наконец-то отпустили домой, говорят - с ними обращались хуже, чем с пленными.

"Самый тяжелый период был, когда экипаж разбили по группам и закрыли уже в помещениях. Не дали свободного перемещения по судну и уже начали применять силу", - поделился старпом Геннадий Навоенко. 

Ранее в Египте военные освободили первых 10 членов экипажа танкера Sea Shark, арестованного за незаконный заход в территориальные воды страны. 

Военные Египта задержали танкер с украинцами

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Мы с женой решили быть чайлдфри. Наши дети довольно тяжело восприняли эту новость.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Где вы проведете это лето?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.