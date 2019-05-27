В Румынии прошел антикоррупционный референдум

Общенациональный консультативный референдум по вопросам правосудия, который прошел в Румынии в воскресенье, 26 мая, признан Центральным избирательным бюро состоявшимся. Согласно обнародованным данным, в голосовании приняли участие более 40% избирателей (при необходимом минимуме в 30%), сообщает Укринформ.

На референдуме гражданам было предложено ответить на два вопроса: согласны ли они с запретом на амнистию и помилование для лиц, совершивших коррупционные правонарушения и согласны ли граждане с запретом на принятие правительством экстренных постановлений о внесении изменений в систему правосудия.

В соответствии с румынским законодательством, для последующего утверждения результатов референдума в парламенте необходимо, чтобы не менее 25% из числа граждан, проголосовавших на референдуме, дали положительные ответы на предложенные в бюллетенях вопросы.

По предварительным данным Центрального избирательного бюро, более 1,6 миллиона граждан (из общего количества проголосовавших на референдуме - то есть более 2,4 миллиона) дали положительный ответ на первый вопрос, и почти столько же избирателей ответили "Да" и на второй вопрос.

Окончательные результаты референдума будут представлены Центральным избирательным бюро после подсчета 100% протоколов избирательных комиссий, после чего результаты должны быть утверждены Конституционным судом страны.

Инициатором проведения референдума выступил президент Румынии Клаус Йоганнс.

Ранее Европейская комиссия выразила правительству Румынии последнее предупреждение о возможном ослаблении румынского законодательства о борьбе с коррупцией.

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Источник: korrespondent.net