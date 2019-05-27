Актер Квартала 95 намерен баллотироваться в Раду

Актер студии Квартал 95 Юрий Корявченков (Юзик) будет баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарному округу, если пройдет проверку партии Слуга народа. Об этом LB.ua рассказал глава штаба партии Александр Корниенко.

"Если он пройдет проверку, будет баллотироваться по одному из округов в Кривом Роге", - сказал Александр Корниенко.

Глава штаба отметил, что пока Корявченков - единственный из Квартала, кто выразил желание получить мандат народного депутата. Актеры студии, пожелавшие участвовать в парламентских выборах, будут освобождены от некоторых этапов проверки, в частности от беседы с психологом, рассказал Корниенко.

44-летний Юрий Корявченков родом из Кривого Рога. Окончил Криворожский технический университет по специальности "инженер-электрик". Работал электрослесарем, инженером в Центральном горно-обогатительном комбинате. Играл в КВН с 1995 года, позже - в студии Квартал 95.

Напомним, 95 квартал присутствовал на инаугурации Зеленского. Комики появились в Верховной Раде, чтобы поддержать своего бывшего коллегу на инаугурации президента.

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Источник: korrespondent.net