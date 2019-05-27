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27. 05. 2019

На Закарпатье из-за паводка просят отсрочить призыв в армию

В Закарпатской области руководство облгосадминистрации просит Министерство обороны отсрочить призыв на срочную службу парней, проживающих в затопленных районах области. Об этом заявил и. о. главы ОГА Ярослав Галас, сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

Галас отметил, что компенсация за нанесенный ущерб из резервного фонда госбюджета обычно выделяется только для восстановления объектов инфраструктуры, социальной сферы, образования и медицины. Таким образом, пострадавшим придется рассчитывать преимущественно на себя.

"Им (пострадавшим, - ред.) необходима помощь всех родных. По законодательству солдаты-срочники к боевым действиям на Донбассе не привлекаются, поэтому отсрочка не повлияет на обороноспособность страны", - сказал Ярослав Галас.

Также Галас заявил, что после ликвидации последствий непогоды призыв на срочную службу может быть продлен.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий чрезвычайной ситуации природного характера на отдельных территориях Закарпатской и Ивано-Франковской областей. 

Напомним, из-за сильных дождей на Закарпатье подтоплены десятки жилых домов, 241 домохозяйство и почти 2 тыс. га сельхозугодий. Погибли два человека.

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Источник: korrespondent.net

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