Кинопремьеры недели: "Годзилла" и "Вельзевул"

Фантастический экшн “Годзилла II: Король монстров”, фильм ужасов “Вельзевул”, детский анимационный фильм “Тайная жизнь домашних животных 2”. В рамках Фестиваля эротического кино "Best Erotic Shorts" в кинотеатре покажут собрание короткометражных фильмов.

Годзилла II: Король монстров

Годзилла II: Король монстров / фото: youtube.com

Жанр: фантастика

Режиссер: Майкл Доэрти

Актеры: Майли Бобби Браун, Салли Хокинс, Вера Фармига, Чарльз Дэнс

В этот раз криптозоологическое агентство “Монарх” должно приложить максимум усилий для того, чтобы гигантские монстры не уничтожили человечество. Против Годзиллы- огромного монстра, который питается радиацией, выступят Мотра, Родан и трехглавый монстрик Кинг Гидора. Как противостоять древним суперхищникам, которых все считают мифологическими существами? Неужели лучший выход просто спасаться бегством?

Фильм - продолжение ленты, которая вышла в прокат в 2014 году. Съемки второй части начались летом 2017 года и только в этом году лента выходит на большие экраны.

Вельзевул

Вельзевул / фото: youtube.com

Жанр: ужасы

Режиссер: Эмилио Портес

Актеры: Тобин Белл, Хоакин Косио, Тейт Элингтон, Норма Анхелика

В центре сюжета детектив Эммануэль Риттер. Он расследует серию преступлений, связанных с убийством детей. Это дело для него во многом личное, ведь детектив сам потерял сына при аналогичных обстоятельствах. Следствие выводит Риттера на священника, которого лишили сана из-за занятий оккультизмом. Вскоре детектив понимает, что имеет дело со сверхъестественными силами.

Фильм мексиканского режиссера Эмилио Портеса, снятый еще в 2017 году, но в украинский прокат выходит только сейчас.

Тайная жизнь домашних животных-2

Тайная жизнь домашних животных-2 / фото: youtube.com

Жанр: детская анимация

Режиссер: Крис Рено

Актеры: Паттон Освальт, Эрик Стоунстрит, Кевин Харт, Лейк Белл

Продолжение семейной анимационной комедии о домашних животных. Любимые герои снова приоткроют зрителям завесу тайны своей жизни. Мы и не представляем себе, чем занимаются наши любимчики, когда остаются без присмотра людей.

А они отправляются в путешествия, заводят новых знакомых и даже влюбляются. Зритель увидит не только уже полюбившихся героев, но и познакомится с новыми персонажами.

Фестиваль эротического кино "Best Erotic Shorts"

Жанр: короткометражные, эротика

Уже в этот четверг в кинотеатрах в рамках Фестиваля эротического кино, можно посмотреть ряд короткометражек жанра 18+. Попробуйте избавиться от комплексов, откиньте страх и предрассудки, забудьте о скромности. Откройтесь новым чувствам, испытайте сумасшедшие эмоции, получите удовольствие. Готовы?

Источник: korrespondent.net