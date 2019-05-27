В Германии столетняя женщина стала депутатом местного совета

В городе Кирхгаймболанден, Германия депутатом местного совета избрали столетнюю бывшую учительницу Лизель Хайзе. Об этом сообщает RP Online.

В дальнейшем она возглавит фракцию Мы за Кибо в местном совете. В центре своей предвыборной кампании Гайзе, активная пловчиха, поставила целью снова открыть городской бассейн, который не работал в Кирхгаймболандене течение 8 лет.

В последние месяцы Гайзе привлекла внимание многих СМИ. В партийном списке она была только двадцатой. Однако уважаемая многими местными жителями бывшая учительница сумела одержать победу над своими конкурентами.

Гайзе является протестанткой и в течение десятилетий была активной участницей местной церковной общины. Несмотря на свой почтенный возраст, до сих пор психически и физически здоровая женщина регулярно посещает церковную службу.

Накануне муниципальных и европейских выборов Лизель Гайзе подчеркивала, что возраст – не помеха, если необходимо внедрять политические и общественные изменения. Женщина, пережившая Вторую мировую войну и восстановление страны, называет рост национализма в Европе "безумием".

Также Лизель Гайзе поддерживает курс президента Франции Эммануэля Макрона на сближение европейских стран. "А Brexit-чиновников лучше отправить на Луну", - цитирует ее издание.

Ранее сообщалось, что американец в 71 год простоял в планке 38 минут. Также Корреспондент писал о том, что одесситка в 60 лет покоряет конкурсы красоты.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net