Суд занялся жалобами на назначение главы АП

Кассационный административный суд рассмотрел два иска о признании противоправным и отмене указа президента Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдан главой его администрации. Об этом 27 мая сообщает сайт Верховного суда Украины.

Сообщается, что заявление в канцелярию подано Общественным люстрационным комитетом и физическим лицом 24 мая, а решение по следующим процессуальным действиям вынесут в пятидневный срок.

Напомним, по данным Минюста, Богдан подпадает под закон о люстрации, таким образом он не может занимать должность главы Администрации президента.

В свою очередь, бизнесмен Игорь Коломойский назвал Богдана профессионалом, который может защитить Зеленского от "метателей грязи". После назначения Богдана главой АПУ на президента подали в суд.

Активисты требовали, отменить указ Зеленского, поскольку новый глава АП занимался антикоррупционной политикой во времена Виктора Януковича.

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Источник: korrespondent.net