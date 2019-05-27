Лента RSS
Подписаться на ленту
27 мая 2019, понедельник, 17:29
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,33
27. 05. 2019

Суд занялся жалобами на назначение главы АП

Кассационный административный суд рассмотрел два иска о признании противоправным и отмене указа президента Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдан главой его администрации. Об этом 27 мая сообщает сайт Верховного суда Украины.

Сообщается, что заявление в канцелярию подано Общественным люстрационным комитетом и физическим лицом 24 мая, а решение по следующим процессуальным действиям вынесут в пятидневный срок.

Напомним, по данным Минюста, Богдан подпадает под закон о люстрации, таким образом он не может занимать должность главы Администрации президента.

В свою очередь, бизнесмен Игорь Коломойский назвал Богдана профессионалом, который может защитить Зеленского от "метателей грязи". После назначения Богдана главой АПУ на президента подали в суд.

Активисты требовали, отменить указ Зеленского, поскольку новый глава АП занимался антикоррупционной политикой во времена Виктора Януковича.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Дорогая, если мы немедленно не поедем домой, я найду в этом магазине другую женщину и поеду домой с нею...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Где вы проведете это лето?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.