Верховный суд признал законным арест Вышинского

Верховный Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу по задержанию директора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Отмечается, что 27 мая объединенная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда оставила без удовлетворения кассационную жалобу адвокатов Вышинского на постановление следственного судьи Херсонского горсуда от 28 мая 2018 года и постановление Апелляционного суда Херсонской области от 5 июня 2018 года - об отказе в открытии апелляционного производства.

Оглашение полного текста судебного решения состоится 3 июня, ознакомиться с ним можно будет в Едином государственном реестре судебных решений.

Ранее Подольский районный суд Киева продлил арест главному редактору РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому до 22 июля.

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Источник: korrespondent.net