В Украину снова пытались ввезти зараженные томаты из Турции

В Черкасской области инспекторы фитосанитарного контроля Украины во время проверки груза с томатами из Турции нашли в овощах южноамериканскую томатную моль. Об этом 27 мая сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Сообщается, что государственные инспекторы выявили опасную томатную моль, когда проводили фитосанитарный контроль турецкой партии свежих томатов, весом 22 тонн. зараженный груз возвращен стране-экспортеру".

С целью предотвращения подобных случаев Турция получит уведомление о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины, сообщили в Госпродпотребслужбе.

Ранее зараженные помидоры из Турции уже пытались завезти в Украину. Тогда в партии томатов из Турции также обнаружили южноамериканскую томатную моль.

Сообщалось также, что в Украину пытались провезти партию зараженных бананов, мандаринов и грейпфрутов.

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Источник: korrespondent.net