В поезде Киев-Вроцлав нашли семь тысяч пачек контрабандных сигарет

Сотрудники департамента экономической и информационной безопасности Укрзализныци в результате проверки беспересадочных вагонов Киев-Вроцлав поезда № 749 обнаружили 6860 пачек сигарет, сообщил глава компании Евгений Кравцов в Facebook.

Как отметил глава Укрзализныци, блоки сигарет были спрятаны под потолком вагонов, где должны были находиться утепляющие материалы. Товар был изъят правоохранителями, на проводников поезда составлены административные протоколы.

По оценке Кравцова, цена подобного "утепления вагонов" могла составить в Польше около 20 тысяч евро. Беспересадочные вагоны были заменены на другие и отправились по указанному маршруту.

Ранее в селе Нерубайское Одесской области во время обыска грузового автомобиля обнаружили 590 тысяч пачек сигарет швейцарского производства на общую сумму 22 млн гривен.

Также пограничники задержали украинца, который пытался вывезти в Румынию более шести тысяч пачек сигарет в двойном днище авто.

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Источник: korrespondent.net