В Польше сгорел автобус Киев-Прага

На востоке Польши дотла сгорел пассажирский автобус, ехавший из Киева в Прагу. Из-за возгорания автобуса эвакуировали 70 граждан Украины.

Как передает телеканал TVN24, пожар случился примерно в 1 час ночи 26 мая на автостраде A4, недалеко от города Альверня между городами Краков и Катовице.

"Загорелся автобус, ехавший из Киева в Прагу. Это был украинский перевозчик. В салоне автобуса находилось 70 граждан Украины. Всех их эвакуировали, никто не пострадал», - сообщил дежурный дорожного комиссариата Краков Балице.

По его словам, пожар начался в отсеке, где расположен двигатель и быстро распространился на весь автобус.

Огонь был настолько сильным, что выжег дыру в дорожном покрытии. Дорожные службы перекрыли правую полосу автострады A4 в направлении Катовице на сутки, поскольку на месте пожара пришлось класть новый асфальт.

Zaczęło się od silnika, spłonął autokar. Jechało nim 70 osób:https://t.co/UmMZysPeyU pic.twitter.com/mDmUtpacWg — Kontakt 24 (@Kontakt__24) 26 мая 2019 г.

Накануне в районе итальянского города Сиена перевернулся автобус с туристами. Пострадали более 30 человек, больше половины из них – россияне. Также одна гражданка России погибла.

А вблизи немецкого Лейпцига перевернулся междугородний автобус, в котором находились 75 человек. Почти все они получили травмы.

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Источник: korrespondent.net