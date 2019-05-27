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27. 05. 2019

Портнов подал четвертое заявление на Порошенко в ГБР

Юрист Андрей Портнов в понедельник, 27 мая, подал в Государственное бюро расследований четвертое заявление на экс-президента Петра Порошенко, в котором он обвинил его в попытке узурпировать судебную власть. Об этом Портнов сообщил в своем Телеграм-канале.

"Друзья, пока в отношении Порошенко идут первоочередные следственные действия по трем первым уголовным производствам о государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов и неуплате налогов, сегодня мы обратились с четвертым заявлением о преступлении Порошенко - попытке узурпации ним судебной власти", - написал Портнов.

Юрист прикрепил к сообщению шесть страниц поданной жалобы, где указывается, что Порошенко незаконно назначил двух членов Высшего совета правосудия по президентской квоте.

Cмотрите фотогалерею: Портнов подал четвертое заявление на Порошенко в ГБР

В частности, Порошенко издал указ, которым изменил правила проведения конкурса в ВСП и установил, что если конкурсная комиссия не может определиться с рекомендованными на должности кандидатурами, то президент может принять решение самостоятельно.

Портнов утверждает, что указ не имел юридической силы на момент его применения, что свидетельствует о незаконности действий Порошенко.

В связи с этим юрист требует внести в ЕРДР сведения о правонарушениях Порошенко по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ст. 382 (невыполнение судебного решения) УК и начать соответствующее досудебное расследование.

Как сообщалось, 21 мая ГБР открыло первое дело на Порошенко. Его подозревают в государственной измене и превышении служебных полномочий в связи с инцидентом у Керченского пролива в ноябре прошлого года.

На следующий день Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла дело по хищениям в энергетике, фигурантами которого стал сам Порошенко и представитель его фракции в Раде Игорь Кононеко.

Сам Порошенко дело ГБР в связи с инцидентом в Керченском проливе считает попыткой переложить ответственность с РФ.

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Источник: korrespondent.net

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