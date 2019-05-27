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27. 05. 2019

Запущен стрим, который будет длиться 450 лет

Всемирный фонд дикой природы запустил стрим, который будет длиться 450 лет. Об этом сообщают на сайте фонда.

На видео будет разлагаться пластиковая бутылка. Цель стрима -"призвать государства создать мировое соглашение, которое запретит загрязнять мировой океан пластмассовыми отходами".

На сайте показывают обратный отсчет до конца трансляции, а также предлагают подписать петицию о поддержке соглашения.

Ранее Совет ЕС принял директиву, которая вводит новые ограничения на некоторые одноразовые пластиковые изделия.

Пластмассовый армагеддон. Как пластик убивает всех

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Источник: korrespondent.net

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