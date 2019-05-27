В Харьковской области застрелился 15-летний сын заммэра Змиева - СМИ

В Харьковской области застрелился 15-летний подросток, сообщает пресс-служба полиции области.

Трагедия произошла 25 мая в городе Змиев. Тело 15-летнего внука обнаружил дедушка.

"Предварительно, подросток застрелился из гладкоствольного ружья. Оружие зарегистрировано», - говорится в сообщении.

Тело погибшего направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Как стало известно NewsRoom из собственных источников в правоохранительных органах, погибший подросток является сыном заместителя мэра Змиева. На месте криминалисты установили, что подросток застрелился из гладкоствольного ружья, которое стояло в собранном состоянии в углу комнаты.

Ранее сообщалось, что школьница совершила суицид по просьбам подписчиков в Сети. Подросток попросила пользователей соцсети посоветовать, что ей выбрать - жизнь или смерть.

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Источник: korrespondent.net