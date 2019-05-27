Продление ареста украинским морякам признали законным - СМИ

Московский городской суд признал законным продление срока ареста всем 24 украинским морякам, задержанным в ноябре прошлого года за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе, сообщает ТАСС.

"Суд признал законным решение Лефортовского суда", - сказал собеседник агентства.

Напомним, 17 апреля Лефортовский суд Москвы продлил морякам срок ареста на 3 месяца. Срок следствия по делу установлен до 25 августа. Защитники настаивают на том, что моряков нужно считать военнопленными.

Как сообщалось, 25 мая Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, захваченные у Керченского пролива в ноябре прошлого года.

В Москве же заявили, что предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву процедуры разрешения споров неприменимы к инциденту в Керченском проливе.

Трибунал ООН по морякам. Есть шанс на свободу?

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Источник: korrespondent.net