Постоянно чихающему коту из Британии не могут найти хозяев

Кот, который постоянно чихает, надолго задержался в приюте в Британии, потому что никак не может найти себе хозяев, сообщает Independent.

Полосатый кот по имени Элиот страдает от хронического ринита. Эллиот оказался в приюте, потому что его прежний хозяин страдал от аллергии.

Девятилетний питомец не может найти себе новый дом из-за болезни, которая проявляется заложенностью носа, зудом и чиханием.

Сейчас кот живет в центре кошачьей защиты в восточном Сассексе, куда попал в марте. Множество посетителей центра не раз отказывались брать домой Элиота.

"Они беспокоятся о стоимости лекарств, которые придется покупать, и как это отразится на их бюджете", - пояснил сотрудник центра.

Он также отметил, что у кота прекрасный характер. Работники центра считают, что животному явно будет лучше, если у него появится новый дом.

Ранее китайский кот покорил Сеть своей эмоциональностью. Также сообщалось, что в Сети собирают деньги на похороны кота в космосе.

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Умерла ставшая мемом "сердитая кошка"

Источник: korrespondent.net