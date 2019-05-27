В Херсоне мужчина ударил патрульного ногой в голову

В центре Херсона в понедельник, 27 мая, мужчина бросался на прохожих с ножом, а по прибытии патрульной полиции дебошир начал угрожать инспекторам, сообщает Херсон Типичный.

Во время задержания херсонец попытался скрыться от правоохранительных органов, а также во время побега нанес удар одному из сотрудников полиции, когда тот упал.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

"К нам поступил вызов, что в городе ходит человек с ножом. На данный момент его задержали. Как Вы видите, мужчина создавал сопротивление. Сейчас его отправили в отделение полиции и составляют соответствующие материалы" – сообщили в пресс- службе патрульной полиции города.

Ранее сообщалось, что в Днепре авто патрульных забросали яйцами. Сотрудников охранной службы избили, а правоохранителями пришлось столкнуться с недовольным толпой.

Напомним, под Ровно во время обыска избили следователя. Шестеро мужчин во время проведения обыска в доме подозреваемого избили полицейского, отобрали у него видеокамеру и скрылись.

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Источник: korrespondent.net