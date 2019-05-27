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27. 05. 2019

Италию могут оштрафовать на четыре миллиарда долларов - СМИ

Европейская комиссия планирует оштрафовать Италию на 0,2% от ВВП страны (3,5 миллиарда евро или 4 млрд долларов) за недостаточные усилия для сокращения размера дефицита государственного бюджета и государственного долга, пишет Bloomberg.

Сообщается, что штраф должны одобрить министры финансов стран-членов Европейского союза. Основанием для наложения штрафа станет нарушение Италией требований ЕС относительно государственного долга и размера дефицита государственного бюджета.

В частности, государственный долг не должен превышать 60% от ВВП страны, а дефицит бюджета - 3%. Размер государственного долга Италии составляет 132% от ВВП страны.

Ранее Еврокомиссия наложила штраф в размере 1,49 млрд евро на американскую корпорацию Google за нарушение европейских норм по конкуренции при размещении рекламы в интернете и ее выделение при поиске в сети.

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Источник: korrespondent.net

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