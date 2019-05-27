Украинские студенты попали в ДТП в Польше

В Польше в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали две украинские студентки. Об этом в Facebook сообщает посольство Украины в Польше.

По информации дипломатического ведомства, авария с участием украинских студентов, обучающихся в варшавских вузах, произошла в субботу, 25 мая, в районе Долины Служевской.

"В результате ДТП две пассажирки получили тяжелые травмы и находятся в больнице. Из Украины уже прибыли родственники пострадавших. Вчера в больнице студенток посетила консул, которая пообщалась с девушками и их родителями. Состоялась также встреча с представителем одного из ВУЗов, где учится одна из девушек", - сказано в сообщении.

Дело находится на контроле консульского отдела посольства Украины в Варшаве.

Ранее на востоке Польши дотла сгорел пассажирский автобус, ехавший из Киева в Прагу.

В Польше в ДТП погиб украинец

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Источник: korrespondent.net