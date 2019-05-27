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27. 05. 2019

В Вашингтоне произошла стрельба: есть раненые

 
Шесть человек, среди которых подросток, получили ранения в результате стрельбы в столице США, сообщает полиция Вашингтона в понедельник, 27 мая.
 
Инцидент произошел на юго-востоке округа Колумбия. Неизвестный мужчина открыл стрельбу и скрылся.
 
Отмечается, что здоровью пострадавших ничего не угрожает, они находятся в сознании.

Подозреваемый скрылся на автомобиле с места преступления. Он объявлен в розыск.
 
Напомним, на днях в американском штате Нью-Джерси при стрельбе в баре пострадали 10 человек. Ранее в результате стрельбы в студенческом городке университета штата Северная Каролина погибли два человека.

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Источник: korrespondent.net

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