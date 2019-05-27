В Вашингтоне произошла стрельба: есть раненые

Шесть человек, среди которых подросток, получили ранения в результате стрельбы в столице США, сообщает полиция Вашингтона в понедельник, 27 мая.



Инцидент произошел на юго-востоке округа Колумбия. Неизвестный мужчина открыл стрельбу и скрылся.



Отмечается, что здоровью пострадавших ничего не угрожает, они находятся в сознании.



Подозреваемый скрылся на автомобиле с места преступления. Он объявлен в розыск.



Напомним, на днях в американском штате Нью-Джерси при стрельбе в баре пострадали 10 человек. Ранее в результате стрельбы в студенческом городке университета штата Северная Каролина погибли два человека.

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Источник: korrespondent.net