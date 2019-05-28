Муженко подал рапорт о передаче дел новому главе Генштаба



Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко подал рапорт о передаче дел и должности новому главе Генштаба Руслану Хомчаку. Об этом он написал на своей странице в Facebook, обнародовав копию рапорта на имя министра обороны Степана Полторака.



"С июля 2014 года я имел честь возглавлять Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, на который возлагается ответственность за планирование и организацию вооруженного отпора агрессору. Военнослужащие Вооруженных Сил без колебаний встали на защиту свободы и независимости Украины, достойно выполняя свой конституционный долг", – сообщил Муженко.



Также он пожелал новому главе Генштаба "еще больше укрепить приобретенный боевой дух и улучшить боевые способности армии".







Напомним, ранее президент Владимир Зеленский назначил Хомчака начальником Генерального штаба – главнокомандующим Вооруженных сил Украины вместо уволенного с этой должности Муженко. Президент заявил, что ожидает от нового главы Генштаба ВСУ замены советских стандартов западными.

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Источник: korrespondent.net