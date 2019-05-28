Луценко намерен вернуться в политику



Генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире телеканала ICTV в понедельник, 27 мая, заявил, что после проведения парламентских выборов готов будет вернуться в политику, но не в списки какой-либо партии.



"Считаю, что мое задание вместе с другими правоохранительными органами провести не только честные президентские, но и честные парламентские выборы и после этого я пойду в политику, не в списки каких-либо партий, а к людям, с которыми буду работать над своим видением развития Украины", – сказал глава ГПУ.



Отвечая на вопрос о возможных временных рамках такого решения, Луценко подчеркнул, что намерен покинуть пост генпрокурора после того, как новый парламент сформирует все руководящие органы власти.

Напомним, ранее Луценко заявил, что готов уйти в отставку, но причин для этого не видит. Генпрокурор также расказал, что регулярно встречался с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.

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Источник: korrespondent.net