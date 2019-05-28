Луценко намерен вернуться в политику

Генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире телеканала ICTV в понедельник, 27 мая, заявил, что после проведения парламентских выборов готов будет вернуться в политику, но не в списки какой-либо партии.
Напомним, ранее Луценко заявил, что готов уйти в отставку, но причин для этого не видит. Генпрокурор также расказал, что регулярно встречался с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.
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Источник: korrespondent.net
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