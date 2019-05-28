Вакарчук представил новых членов Голоса



Лидер партии Голос Святослав Вакарчук представил в понедельник, 27 мая, еще двух членов его команды – Павла Кухту и Ярослава Железняка, сообщает пресс-служба партии.



"Павел Кухта, который последние три года был двигателем многих реформаторских инициатив правительства, стал программным директором партии Голос. Ярослав Железняк, один из лучших профессионалов по связям с Верховной Радой, занял должность заместителя руководителя избирательной кампании партии Голос", – говорится в сообщении.



"Павел и Ярослав – это профессионалы, которые максимально приложились к тому, чтобы состоялось большинство положительных реформ. Я очень рад, что они сегодня присоединились к нашей команде", – отметил Вакарчук.



Павел Кухта – экс-заместитель председателя Стратегической группы советников по поддержке реформ (SAGSUR) при Кабмине. Он специалист в области фискальной политики, бюджетного процесса и пенсионной реформы. Работал в стратегической группе советников по поддержке реформ.



Ярослав Железняк – также член SAGSUR, советник по связям с органами государственной власти. В 2015-2018 годах был советником министра экономического развития и торговли Украины, а в июле 2017 года – назначен советником премьер-министра по связям с парламентом.



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Напомним, 16 мая артист, лидер рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук объявил о создании партии Голос и представил членов своей команды.



В команду Голоса вошли бывшая замминистра экономики Юлия Клименко и экс-глава Transparency International Украина Ярослав Юрчишин. Также в партию вошли доктор медицинских наук Юрий Соколов, "киборг" Андрей Шараскин с позывным "Богема" и активистка Соломия Бобровская.

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Источник: korrespondent.net