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28. 05. 2019

У Зеленского назвали приоритет в его работе

 
Для президента Владимира Зеленского является приоритетным утверждение закона о снятии неприкосновенности с украинских депутатов. Об этом в эфире ICTV в понедельник, 27 мая, заявил представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук.
 
"Президент не верит в эффективность работы этой Верховной рады. Проект закона о депутатской неприкосновенности №7203 был инициирован Порошенко еще в 2017 году, он уже находится в Верховной Раде", – сказал он.
 
По словам Стефанчука, Зеленский определил для себя три приоритетных вопроса, это снятие депутатской неприкосновенности, редакция уголовной ответственности в части незаконного обогащения и принятие Избирательного кодекса.

Лещенко просит снять с него неприкосновенность

Ранее сообщалось, что команда Зеленского планирует отменить депутатскую неприкосновенность, перезапустить антикоррупционные органы и уменьшить давление на бизнес.

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Источник: korrespondent.net

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