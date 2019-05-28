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28. 05. 2019

На пост премьера Великобритании претендуют уже 10 кандидатов


Замминистра по делам регионов и местного самоуправления Великобритании Кит Малтхаус пополнил список кандидатов на пост главы британского правительства после отставки Терезы Мэй, сообщает газета The Sun.

По словам Малтхауса, он достаточно новое лицо в политике, что является преимуществом.

"Выборы нового лидера не могут строиться вокруг одних и тех же лиц, расколовших партию тори за последние три года", – заявил он.

Таким образом, уже 10 кандидатов претендуют на пост премьер-министра Великобритании,

Напомним, 24 мая Тереза Мэй объявила, что покинет пост премьер-министра и лидера Консервативной партии 7 июня. Европейские политики выразили надежду на упорядоченный выход Великобритании из ЕС.

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Источник: korrespondent.net

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