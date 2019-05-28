Мадуро готов к диалогу с оппозицией Венесуэлы



Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил правительство Норвегии за помощь в продвижении диалога по ситуации в стране и выразил готовность к переговорам с представителями оппозиции.



"Наша делегация отправляется в Осло с готовностью работать над согласованной всеобъемлющей повесткой дня и продвигаться вперед в построении хороших соглашений", – написал он в Twitter.Напомним, представители президента Венесуэлы на следующей неделе встретятся в Осло с оппозицией.

23 января лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Николаса Мадуро.

К настоящему времени Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия и Китай выразила поддержку Мадуро.